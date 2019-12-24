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عمرو أديب يوجه رسالة المواطنين: "بلاش بوس هذه الأيام" (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي عمرو أديب، نصيحة للمواطنين للوقاية من نشر عدوى الإصابة بالأنفلونزا، والتي تنتشر في فصل الشتاء، قائلا: "لو سمحتم اللي بيعطس يحط كمه على فمه".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "عطسة واحد لشخص مصاب تاخد معاها أتوبيس، وتاخد فصل"، مناشدا أولياء الأمور منع أولادهم المصابون بالأنفلونزا من التوجه للمدرسة، معقبا: "متبعتش ابنك للمدرسة وهو حامل لأي فيرس".

وناشد "أديب"، المواطنين الإكثار من غسل الأيدي، مضيفا: "بلاش تبوسوا في السلام عادة مصرية، خلوا البوس للصيف، واهتموا بالكبار والصغار"، منوها بأن الأمر ليس خطيرا، ولكن يحتاج إلى نوع من الحرص في التعامل.
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عمرو أديب توك شو الأنفلونزا أخبار

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