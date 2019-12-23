Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين: رسالة كارتيرون.. الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. عودة جنش

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 23 ديسمبر العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها رسالة من كارتيرون إلى اللاعبين والموقف النهائي للنادي من السوبر الإفريقي وعودة جنش لمران الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.


أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

تعرف على رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رسالة للاعبيه قبل لقاء الإنتاج الحربي المقرر له غدًا الثلاثاء ببطولة الدوري.


وشدد المدرب على لاعبيه أنه لن يقبل سوى بالانتصار في مواجهة الغد وطالبهم بضرورة التركيز التام ومصالحة الجماهير بعد التعثر في المواجهات الأخيرة.


وأوضح أن كل لاعب عليه بذل أفضل ما لديه وعدم التفكير سوى في تحقيق الانتصار داخل الملعب فقط دون شغل ذهنه بأي أمور أخرى.


زادة وحافظ يعاينان أرضية ملعب الزمالك وزيسكو

قام المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأوللكرة القدم فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.


أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

جنش يعود لمران الزمالك من جديد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم مرانهم الجماعي بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة نادي الإنتاج الحربي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز .


وخاض محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات الجماعية اليوم مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية.


الكشف عن حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم رسميا عن حكم مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي: أحمد الغندور وأحمد توفيق وشريف عبد الله .. ومبروك نبيل حكما رابعا.


أخبار نادي الزمالك اليوم

مرتضى منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي في قطر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس الأبيض أتخذ قراره النهائي بشأن مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمتعلق بإقامة المباراة في قطر.


وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم": مجددًا لن نخوض مباراة السوبر في قطر، موقفنا معلن من فترة طويلة، قرار مجلس إدارة النادي بعدم لعب مباراة السوبر في قطر، إلا إذا كان للدولة رأي آخر.


قائمة نادي الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – محمود الونش – حازم إمام

خط الوسط: إسلام جابر - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفي فتحي

خط الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد


ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن.


موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء القادم 24 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

أخبار تهمك

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقرر إعادة نجمه من جديد وأزمة كبري بسبب بنزيما وصراع مع برشلونة لضم نجم بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 11 ساعة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد ظهور كهربا الأول مع الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status