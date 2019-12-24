الطب الوقائي يكشف حقيقة وفاة سيدتين بسبب "أنفلونزا الخنازير"



وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن أعراض الأنفلونزا ارتفاع الحرارة، وسعال جاف، وصداع، وألم في العضلات، منوها بأن المسنيين والحوامل والأطفال هم الأكثر عرضة للمرض.



ونصح بتناول طعم الأنفلونزا خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، موضحا أن هناك أكثر نوع من الأنفلونزا، وتحديد النوع يتطلب إجراء تحليل للمريض، مؤكدا أن الـ "H1N1" هو أنفلونزا عادية.



ونفى رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ما تردد بشأن وفاة سيدتين بسبب "H1N1"، موضحا أنهما توفيتا بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة.



قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه مصطلح "أنفلونزا الخنازير" خاطىء وغير موجود، موضحا أن الأنفلونزا من الأمراض الموسمية سريعة الانتشار، حيث تتراوح معدلات الإصابة عالميا بنسبة 10% بين البالغين، و20% بين الأطفال.