برلماني: قانون التصالح مع مخالفات البناء يهدف لترسيخ السلام الاجتماعي

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن البرلمان أصدر قانون التصالح مع مخالفات البناء يهدف ترسيخ السلام الاجتماعي لملايين من الأسر المصرية التي قامت بالسكن في عمارات مخالفة، لافتَا إلى أن القانون نص على التصالح بأليات وتوقيت معين.



وتابع "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن البرلمان كان يتصور بأن تطبيق هذا القانون بشكل رشيد سيدخل لموازنة الدولة أكثر من 200 مليار جنيه، وما عرض على البرلمان بعد تطبيق القانون، يؤكد أن الدولة العميقة تقف ضد التغيير والتطوير.



ولفت إلى أن البرلمان فوجئ بأن هناك بعض المحافظات لا يوجد بها مخافة بناء واحدة منذ أصدار القانون، وهذا يضع 100 علامة استفاهم

