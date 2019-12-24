تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعي

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان إنه تم مد فترة سحب كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ12 بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، وذلك نظرًا للإقبال على الحجز من قبل المواطنين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لسداد مقدمات الحجز.



وأضاف "خطاب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج " المصري أفندي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الاثنين:" 25 ألف مواطن دفعوا مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي، كما تم سحب أكثر من 32 ألف كراسة شروط".



وأشار إلى أن كراسة الشروط موجودة بمكتب بريد مميكن؛ حيث يقوم المتقدم بمليء البيانات في الاستمارة ويرفعها أون لاين عن طريق الإنترنت على الموقع الإلكتروني للوزارة مع إيصال دفع المقدم 14 ألف جنيه و150 جنيه مصاريف إدارية.



وأشار إلى أن الوحدات السكنية في محافظات الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة، الغربية.

