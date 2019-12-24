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"البرلمان" يكشف رد فعل "عبد العال" من انحناء النواب أمام الوزراء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
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علي عبد العال
علي عبد العال
كساب احمد
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عقب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على منع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لبعض النواب من الإنحناء أمام الوزراء، قائلًا: "رئيس البرلمان يعمل على تثبيت التقاليد البرلمانية التي تؤكد على ضرورة وجود مسافة بين السلطة الرقابية والتنفيذية، خاصة في قاعة البرلمان".

ولفت "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن رئيس البرلمان منع النواب من تقديم تهنئتهم للوزراء الجدد في البرلمان، وطالب من يريد تقديم التهنئة للوزراء بالذهاب إلى مكاتبهم.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أستاذ قانون دستوري، ويعمل على نقل خبرته في ترسيخ الأعراق والتقاليد البرلمانية إلى أعضاء مجلس النواب.
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