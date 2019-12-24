محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-12-2019

أسعار العملات اليوم

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء، ، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.09763 جنيهًا للشراء 16.1041 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6985 جنيهًا للشراء 17.8434 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.7644 جنيهًا للشراء 20.9386 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.2542 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.5969 جنيهًا للشراء 14.7150 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

درهم اماراتى 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم

اليوان الصيني 2.2800 جنيهًا للشراء 2.2985 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر





أسعار العملات في البنك الأهلى





سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها





أسعار العملات العربية اليوم في البنك الاهلى