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محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-12-2019
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء، ، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.09763 جنيهًا للشراء 16.1041 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6985 جنيهًا للشراء 17.8434 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7644 جنيهًا للشراء 20.9386 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2542 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5969 جنيهًا للشراء 14.7150 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2800 جنيهًا للشراء 2.2985 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9808
|
16.1071
|
يورو
|
17.7067
|
17.8483
|
جنيه إسترليني
|
20.7367
|
20.9054
|
فرنك سويسري
|
16.2953
|
16.4257
|
100 ين ياباني
|
14.6050
|
14.7257
|
ريال سعودي
|
4.2592
|
4.2936
|
دينار كويتي
|
52.6272
|
53.0606
|
درهم اماراتي
|
4.3508
|
4.38545
|
اليوان الصيني
|
2.2794
|
2.2977
أسعار العملات في البنك الأهلى
سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها
أسعار العملات العربية اليوم في البنك الاهلى
سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع، سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع
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