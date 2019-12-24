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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2019.. والعملة الأمريكية تصعد أمام الجنيه
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم
ارتفعت أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بالرغم من استقرارها أدنى مستوي الـ 16 جنيه في معظم البنوك، بالرغم من اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، مع توقعات باستمرار حالة من الاستقرار النسبي، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.
أداء الدولار خلال 2019
سلسلة من الخسائر الفادحة أصابت أسعار الدولار خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.
أسعار الدولار في 2020:
تشير أخر التوقعات لسعر الدولار من ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
البنك المركزي
|
15.9808
|
16.1071
|
البنك الأهلي
|
15.99
|
16.09
|
بنك مصر
|
15.99
|
16.09
|
بنك القاهرة
|
15.99
|
16.09
|
بنك قناة السويس
|
15.98
|
16.08
|
العربي الأفريقي
|
15.99
|
16.09
|
بنك بلوم
|
16.08
|
16.18
|
أبوظبي الإسلامي
|
16
|
16.09
|
بنك SAIB
|
15.99
|
16.09
|
مصر إيران
|
15.98
|
16.08
|
بنك HSBC
|
15.99
|
16.09
|
المصرف العربي
|
15.98
|
16.08
|
الكويت الوطني
|
15.99
|
16.09
|
عودة
|
15.99
|
16.09
|
المشرق
|
15.99
|
16.09
|
التعمير والإسكان
|
15.99
|
16.09
|
الاهلي الكويتي
|
15.98
|
16.08
|
المصرف المتحد
|
15.98
|
16.08
|
المصري الخليجي
|
15.99
|
16.09
|
الإسكندرية
|
15.98
|
16.08
|
التجاري الدولي
|
15.98
|
16.08
|
كريدي أجريكول
|
15.99
|
16.09
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