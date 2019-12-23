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تاكيدًا لانفراد "الفجر الفني".. الصور الأولى لـ مي عمر بفستان زفاف ديفليه هاني البحيري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:18 م
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مي عمر
مي عمر
يارا احمد
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صعدت الفنانة مي عمر، منذ قليل على الاستيدج بفستان زفاف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وخطفت الأنظار وذلك تأكيدا لانفراد الفجر الفني أنها ستكون ختام الديفليه.


وعلم الفجر الفني منذ قليل أن تكلفة فستان الفنانة مي عمر، مبلغ 15 مليون دولار.


وبدأت الاحتفالية منذ قليل بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم هاني شاكر وهاني رمزي ولبلبة ولطيفة وعدد كبير من نجوم الفن.


يذكر انه موعد الديفليه السنوى له الذى ينتظره عشاق الموضة فى مصر والوطن العربى والذى تحدد له فندق الريتز كارلتون بوسط القاهرة الموافق الاثنين المقبل الثالث والعشرين من الشهر الجارى لتقديم أحدث تشكيلة من خطوط أزياء سواريهات 2020 للشتاء والصيف بحضور كوكبة من أهل الفن والمجتمع من كل الأعمار كبارا وصغارا والأسماء اللامعة من ملكات الشياكة والأناقة بمصر وبحضور عدد من الأميرات من بعض الدول العربية وزوجات السفراء والقناصل وتايكونات الميكاب ليكون الديفليه رقم 100 فى حياته المهنية

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الكلمات المفتاحية

هاني البحيري شتا الـ8

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