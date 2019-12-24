صندوق تطوير العشوائيات يزف خبر سار سوف يحدث في 2020

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: "كان لدينا 351 منطقة عشوائية، بحوالي 200 ألف وحدة سكنية، وبعد إضافة بعض المناطق أصبحت 357 منطقة".



وتابع "صديق"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الاثنين: "نفذنا 201 منطقة، بحوالي 114 ألف وحدة، وباقي 156 منطقة، بحوالي 108 ألف وحدة"، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عدة مشروعات، وسيتم افتتاحها قريبًا.



وأوضح أن الدولة اهتمت اهتمامًا كبيرًا بقضية تطوير العشوائيات، وخاصة العشوائيات غير الآمنة، وأنه سيتم الانتهاء من العشوائيات غير الآمنة خلال عام 2020، متابعًا: "وضعنا خطة لمدة 10 سنوات لتحسين حياة المواطنين، وليس تحسين شكل المناطق فقط".

