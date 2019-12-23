Advertisements
Advertisements
Advertisements

أشرف عبدالباقي يكشف عن أبطال مسلسله الجديد "الكوخ المحترق"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:22 م
Advertisements
أشرف عبدالباقي
أشرف عبدالباقي
هبة أحمد - سيدة صادق
Advertisements
كشف الفنان أشرف عبدالباقي، عن اسم مسلسله الجديد وأسماء الأطفال المشاركين به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر صورة لخمس أطفال الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا أبطال المسلسل، بعدما خضع العديد من الأطفال لاختبارات الأداء التي أجريت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أشرف على الصورة قائلاً: "وهما دول أبطال المسلسل، بعد تصفيات كتير، نحب نقدملكم من اليمين علي صالح ، لي لي شعلان، معاذ عمرو، أيتن رمضان، منّاد أبو المجد".

يُشار أن مسلسل "الكوخ المحترق" من إخراج سيف يوسف، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، انتاج وورك شوب للإنتاج الفني.
Advertisements

أخبار تهمك

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

عاجل.. فايلر يحدد موعد ظهور كهربا الأول مع الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقرر إعادة نجمه من جديد وأزمة كبري بسبب بنزيما وصراع مع برشلونة لضم نجم بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 3 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status