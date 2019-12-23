أشرف عبدالباقي يكشف عن أبطال مسلسله الجديد "الكوخ المحترق"

كشف الفنان أشرف عبدالباقي، عن اسم مسلسله الجديد وأسماء الأطفال المشاركين به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر صورة لخمس أطفال الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا أبطال المسلسل، بعدما خضع العديد من الأطفال لاختبارات الأداء التي أجريت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلق أشرف على الصورة قائلاً: "وهما دول أبطال المسلسل، بعد تصفيات كتير، نحب نقدملكم من اليمين علي صالح ، لي لي شعلان، معاذ عمرو، أيتن رمضان، منّاد أبو المجد".



يُشار أن مسلسل "الكوخ المحترق" من إخراج سيف يوسف، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، انتاج وورك شوب للإنتاج الفني.