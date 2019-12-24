Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إسكان البرلمان" تكشف مفاجأة عن الراغبين في التصالح بمخالفات البناء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:11 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدد من تقدموا للتصالح على مخالفات البناء حتى شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 10 آلاف حالة فقط، ووصلت الآن إلى نحو 70 ألف حالة تصالح، في حين أن عدد المخالفات تبغ 3 مليون مخالفة.

وأشار "حمودة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الإدارات المحلية غير متعاونة تماما في تطبيق القانون، كاشفا أن أي مواطن يتوجه إلى إدارة محلية للتصالح، يكون ردهم "يا عم هو أنت حد جالك".

وأَضاف أن وزارة المالية ستقوم بحملة تسويقية للقانون لتعريف المواطن به، وتشجيعه على التوجه للتصالح، منوها بأنهم يعملون على تقديم تسهيلات للمواطنين لتشجيعهم للتصالح.

ونوه بأن من يرى لائحة القانون يتخوف من التصالح، ولهذا طالب رئيس البرلمان بتخفيف اللائحة، موضحا أن 39% من قيمة حصيلة التصالح سيستفاد منها المواطن صاحب المخالفة من خلال ادخال المرافق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو البرلمان أخبار

أخبار تهمك

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 7 ساعات

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 13 ساعة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 19 ساعة

طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة ورعدية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 11 ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"إسكان البرلمان" يزف بشرى سارة لأصحاب المباني المخالفة

"إسكان النواب": الحكومة تنفذ قانون مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصرامة

بعد موافقة "إسكان البرلمان" عليه.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

"إسكان النواب": قانون التصالح وضع حلولا نهائية لمشكلة مخالفات البناء

محافظة القاهرة تبدأ في تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء

رئيس "إسكان النواب": عزوف المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أمر خطير

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status