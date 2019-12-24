"إسكان البرلمان" تكشف مفاجأة عن الراغبين في التصالح بمخالفات البناء



وأشار "حمودة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الإدارات المحلية غير متعاونة تماما في تطبيق القانون، كاشفا أن أي مواطن يتوجه إلى إدارة محلية للتصالح، يكون ردهم "يا عم هو أنت حد جالك".



وأَضاف أن وزارة المالية ستقوم بحملة تسويقية للقانون لتعريف المواطن به، وتشجيعه على التوجه للتصالح، منوها بأنهم يعملون على تقديم تسهيلات للمواطنين لتشجيعهم للتصالح.



ونوه بأن من يرى لائحة القانون يتخوف من التصالح، ولهذا طالب رئيس البرلمان بتخفيف اللائحة، موضحا أن 39% من قيمة حصيلة التصالح سيستفاد منها المواطن صاحب المخالفة من خلال ادخال المرافق.



قال المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدد من تقدموا للتصالح على مخالفات البناء حتى شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 10 آلاف حالة فقط، ووصلت الآن إلى نحو 70 ألف حالة تصالح، في حين أن عدد المخالفات تبغ 3 مليون مخالفة.