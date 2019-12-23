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عمار حمدي يكشف أسباب طلبه الرحيل عن الأهلي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:16 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتطلع للمشاركة في الفترة المقبلة، ويرحب بقرار ناديه سواء بالرحيل أو البقاء داخل النادي.

وقال في تصريحات لوسائل إعلامية :"الحمد لله على المكسب ولا هناك فارق بين لاعب يشارك وأخر خارج المباريات".

وأضاف :"نركز في الفترة المقبلة للتتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، الغائبة عن الفريق

وتابع :"أنا تحت أمر النادي الأهلي سواء البقاء أو الرحيل، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأتم حديثه :"أرغب في المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، من أجل حجز مكان في قائمة منتخب مصر الأوليمبي بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠".
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