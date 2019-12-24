بسبب رائحة "جزمة".. مدير مستشفى يكشف تفاصيل اختناق 5 طلاب (فيديو)

كشف الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، تفاصيل إصابة 5 طلاب باختناقات داخل أتوبيس بالمحلة الكبرى بسبب "الهزار".



وقال "شادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن أحد الطلاب قام بخلع حذائه في الأتوبيس، ما أدى لخروج رائحة كريهة، فحدث مشادة بين الطلاب، الأمر الذي ترتب عليه قيام أحد الطلاب بالاتصال بأصدقائه الذين قاموا بشراء إسبري مجهول ورشوه على الطلاب، ما أدى لاختناق البعض.



ولفت إلى أن عدد الحالات التي أصيبت بالاختناق هم 5 طلاب بينهم 3 طالبات، وحالات الاختناق متوسطة، تعامل معها الأطباء، وخرجت جميع الحالات من المستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى قامت بتحرير محضر ضد الشخص الذي قام بالتحريض على رش الإسبراي وهو الآن محبوس وفي انتظار تحريات المباحث.

