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مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:15 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يضع النادى الأهلي، الرتوش الأخيرة على الصفقة الثانية، التى سيتم التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية:" اقتربنا من حسم الصفقة الثانية فى انتقالات يناير المقبل".

وأضاف:" لا أريد الحديث عن أي أمور خاصة بالصفقة، إلا بعد إتمامها بشكل رسمى، اقتربنا من حسم الأمر خلال الأيام المقبلة".

ويسعى الأهلي لضم مهاجم أجنبي خلال الأيام القليلة القادمة، فى ظل عدم رضا السويسرى رينيه فايلر عن اللاعبين في خط هجوم المارد الأحمر.
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