Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستشار السفارة الصينية بالقاهرة يعلق على أنباء تعذيب مسلمي الإيجور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:16 ص
Advertisements
مستشار السفارة الصينية
مستشار السفارة الصينية
أمنية فوزي
Advertisements
علق لي دونج، مستشار بالسفارة الصينية في القاهرة، على الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتعذيب الصين لمسلمي الإيجور، قائلًا إن القضية هي مكافحة الإرهاب والتطرف وليس مكافحة الأديان، متابعًا: "نحترم إخواننا المسلمين والمسيحيين والبوزيين وغيرهم من باقي الأديان".

وأضاف "دونج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، أن ما يشاع عن مراكز احتجاز الإيجور غير حقيقي، وهي معسكرات تدريب وتأهيل لتعليم اللغة الصينية.

واقترح محمد الباز، دعوة بعض ممثلي الدول الإسلامية والمنظمات لجولة ولقاء الإيجور داخل الصين، ورد "دونج": "دعونا شخصيات مؤثرة من دول العالم من ضمنها مصر إضافة إلى منظمات حقوقية ليروا حقيقة ما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي، وواجهنا ما يتم إشاعته على منصات التواصل الاجتماعي من وقائع يتم تزويرها لتشويه الدولة الصينية، وافتعال مشاكل بين الصين والدول الإسلامية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلمي الإيجور المعسكرات الصين

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 7 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 13 ساعة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 9 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد ظهور كهربا الأول مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 7 ساعات

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 5 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تطالب الصين بتحرير معتقلى "الأويجور" المسلمين

واس - السعودية | "الشؤون الإسلامية" تشارك في منتدى الأديان بالأرجنتين

المتحدثة باسم السفارة الصينية بالقاهرة تكشف حقيقة اضطهاد بلادها لمسلمي الإيجور

وزيرة خارجية النمسا تزور مقر مركز الملك عبدالله العالمي للحوار

"صفقة مع التنين".. أردوغان يضحي بمسلمي الإيجور مقابل 26 مليار دولار

الصين تطالب الغرب باتباع نموذج "شينجيانج"

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status