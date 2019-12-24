مستشار السفارة الصينية بالقاهرة يعلق على أنباء تعذيب مسلمي الإيجور

علق لي دونج، مستشار بالسفارة الصينية في القاهرة، على الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتعذيب الصين لمسلمي الإيجور، قائلًا إن القضية هي مكافحة الإرهاب والتطرف وليس مكافحة الأديان، متابعًا: "نحترم إخواننا المسلمين والمسيحيين والبوزيين وغيرهم من باقي الأديان".



وأضاف "دونج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، أن ما يشاع عن مراكز احتجاز الإيجور غير حقيقي، وهي معسكرات تدريب وتأهيل لتعليم اللغة الصينية.



واقترح محمد الباز، دعوة بعض ممثلي الدول الإسلامية والمنظمات لجولة ولقاء الإيجور داخل الصين، ورد "دونج": "دعونا شخصيات مؤثرة من دول العالم من ضمنها مصر إضافة إلى منظمات حقوقية ليروا حقيقة ما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي، وواجهنا ما يتم إشاعته على منصات التواصل الاجتماعي من وقائع يتم تزويرها لتشويه الدولة الصينية، وافتعال مشاكل بين الصين والدول الإسلامية".

