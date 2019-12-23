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متظاهرون يطوقون مبنى محافظة كربلاء في جنوب العراق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:59 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الاثنين، بأن متظاهرين عراقيين يطوقون مبنى محافظة كربلاء في جنوب العراق، ويحاولون اختراق الحماية المحيطة بمبنى المحافظة.

وقام متظاهرون عراقيون، مساء اليوم، بقطع طريق محمد القاسم أكبر الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية.

وانطلقت تظاهرات ليلية حاشدة في محافظة البصرة، رفضا لمحاولات الكتل السياسية فرض مرشحين غير مستقلين.

ووصلت تعزيزات أمنية عراقية، مساء اليوم، إلى الشارع التجاري وسط مدينة البصرة في جنوب العراق.

وأمس الأحد أعلنت السلطات العراقية مقتل 4 شرطيين، وإرهابي تابع لتنظيم داعش في أحد المواقع النفطية شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابية هاجمت، نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل.

وأضاف البيان أن منتسبي النقطة الأمنية ردوا على هذا الهجوم، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، مشيرا إلى أن الحادث أسفر أيضا عن مقتل ٤ من عناصر الشرطة.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاما، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على حد قولهم.

وفيما تدفع الأحزاب الموالية لإيران وحلفاؤها باتجاه تسمية وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لرئاسة الوزراء، يرفض الشارع أي شخصية شغلت منصبا سياسيا منذ العام 2003.

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محافظة كربلاء متظاهرون مبنى لعراق قصي السهيل العراق السهيل الـ8

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