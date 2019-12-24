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تسبب كارثة.. خبير يُحذر من وضع الفول في أكياس بلاستيك

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:32 ص
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أكياس فول
أكياس فول
كساب أحمد
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حذر مجدي علام، أمين عام خبراء البيئة العرب، من استخدام أكياس النايلون البلاستيك في حفظ المواد الغذائية الساخنة، نظرًا لخطورة هذا الأمر على الصحة العامة.

وقال "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، إن البلاستيك كمادة متجمدة مثل الأطباق لا يمكن أن يكون مادة مسرطنة، ولكن إذا كان مادة نايلون ويتم وضع فيه فول أو أي طعام ساخن، فهذا خطر على الصحة لأنه يتفاعل مع الطعام، ومن أسوء العادات هو وضع الطعام أو السوائل الساخنة في الأكياس البلاستيك.

ولفت إلى أن تسخين البلاستيك أو حرقها قد ينتج عنه مواد وغازات مسرطنة لافتَا إلى أن الغاز الناتج من حرق أكوام القمامة خطير للغاية.
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