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تأكيدًا لانفراد "الفجر الفني".. وائل جسار نجم ديفليه هاني البحيري (صور)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:57 م
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وائل جسار
وائل جسار
يارا أحمد
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تألق النجم وائل جسار، وذلك خلال صعوده لتقديم فقرة ديفليه مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وذلك تأكيدا لانفراد "الفجر الفني" وقدم عدد من أغانيه منها غريبة الناس وحرص علي توجيه التحيةي للحضور وخاصة عدد من نجوم الفن منهم هاني شاكر وماجد المصري.



يذكر انه الموعد الديفليه السنوى له الذى ينتظره عشاق الموضة فى مصر والوطن العربى والذى تحدد له فندق الريتز كارلتون بوسط القاهرة الموافق الاثنين المقبل الثالث والعشرين من الشهر الجارى لتقديم أحدث تشكيلة من خطوط أزياء سواريهات 2020 للشتاء والصيف بحضور كوكبة من أهل الفن والمجتمع من كل الأعمار كبارا وصغارا والأسماء اللامعة من ملكات الشياكة والأناقة بمصر وبحضور عدد من الأميرات من بعض الدول العربية وزوجات السفراء والقناصل وتايكونات الميكاب ليكون الديفليه رقم 100 فى حياته المهنية

تأكيدًا لانفراد "الفجر الفني".. وائل جسار نجم ديفليه هاني البحيري (صور)
تأكيدًا لانفراد "الفجر الفني".. وائل جسار نجم ديفليه هاني البحيري (صور)
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وائل جسار هاني البحيري شتا الـ8

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