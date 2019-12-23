عاجل.. فايلر يحدد موعد ظهور كهربا الأول مع الأهلي

يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد من فريق أفيس البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وتعاقد النادي الأهلي مع محمود كهربا من الدوري البرتغالي مقابل 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق أفيس، وذلك لمدة 4مواسم ونصف مقبلة.

وطلب السويسري فايلر من الجهاز المعاون تجهيز محمود عبد المنعم "كهربا" الصفقة الجديدة بالنادي الأهلي للمشاركة في مباراة مصر المقاصة يوم الأربعاء بعد القادم الأول من يناير القادم وإنهاء إجراءات قيده تمهيداً لأول ظهور رسمي لـ"كهربا" مع القلعة الحمراء عقب الاعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام الماضية.

ويسعى فايلر المدير الفني لفريق الأهلي للاعتماد على كهربا في مباراة المقاصة بعد خضوع اللاعب لبرنامج بدني وفني مكثف في الفترة الماضية تحت إشراف المدير الفني للفريق الأحمر تمهيداً للمشاركة في مباريات الفريق القادمة بداية من مباراة المقاصة ببطولة الدوري الممتاز.