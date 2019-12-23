أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقرر إعادة نجمه من جديد وأزمة كبري بسبب بنزيما وصراع مع برشلونة لضم نجم بايرن ميونيخ

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 23 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صرف إدارة الملكي النظر عن التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :









- تقرير إسباني: إن لم يسجل بنزيما فسوف يتعثر ريال مدريد

ذكرت تقارير أسبانية سبب تعادل ريال مدريد في المباريات الثلاثة الماضية ببطولة الدوري الاسباني الممتاز أمام فالنسيا و برشلونة و أخيرا أتلتيك بيلباو وهو أن المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم النادي الملكي لم يسجل في هذه المبارايات.





وقال التقرير الاسباني:" لا يوجد أسوأ من أن يقدم الفريق أداء جيد على جميع الأصعدة ويفتقد فقط تسجيل الأهداف هذا هو حال ريال مدريد في المباريات الأخيرة بل في معظم المواجهات منذ رحيل كريستيانو رونالدو إن لم يسجل كريم بنزيما في ريال مدريد، فبنسبة كبيرة سوف يتعثر الفريق أحياناً يلعب لاعب آخر دور المنقذ، لكن في الكثير من الأوقات نجد الريال يعاني كثيراً في ترجمة الفرص إلى أهداف"





وأضاف:"الفارق بين كريم بنزيما هداف الفريق الاول برصيد 12 هدفاً في الليجا مع صاحب المركز الثاني المدافع سيرجيو راموس الذي سجل 3 أهداف، يوضح مدى صعوبة تسجيل الأهداف بالنسبة لريال مدريد، فكل الاعتماد ينصب على لاعب واحد فقط المشكلة بالمهاجم الفرنسي أنه يقدم العديد من الأدوار في الوقت ذاته، ويخرج من منطقة الجزاء كثيراً، كما يسهل إيقافه من الفرق الكبرى والتي تملك دفاعاً صلباً، وفي تلك الظروف تحديداً تشعر أن ريال مدريد بحاجة للاعب آخر يسجل بنفس قدر كريم بنزيما".





أخبار ريال مدريد





- صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة بايرن ميونيخ

كشفت تقارير أن ريال مدريد وبرشلونة يصراعان من أجل الحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ في الانتقالات الصيفية القادمة.





ويسعى قطبي الدوري الإسباني لضم جوشوا زيركزي لاعب بايرن ميونيخ الألماني في حين أن كلا الناديين يعملان بالفعل على ترقية اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول ، إلا أنه لا تزال هناك رغبة في توقيع أفضل التوقعات من الفرق الأخرى.





وفقا لتقارير في اسبانيا ، زيركزي هو أحدث لاعب في رادارهم ، حيث حقق اللاعب البالغ من العمر 18 عاما طفرة في صفوف بايرن ميونيخ.





في مباراتين بديلة وجيزة في الأسابيع الأخيرة ، سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أهدافًا مهمة في الدوري الألماني ضد فرايبورغ وولفسبورج على التوالي.





أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد يُبعد أنظاره عن نجم ليفربول

أبعد ريال مدريد الإسباني أنظاره عن التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أسس ماني نفسه كأحد أفضل اللاعبين في العالم ، منذ انتقاله إلى نادي ليفربول في عام 2016 ، حيث ساهم بـ 72 هدفًا من 148 مباراة في جميع المسابقات.





يبقى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حاليًا لمدة ثلاث سنوات ونصف على عقده ، مع ليفربول مفتوحًا لتمديد تلك الصفقة في المستقبل القريب.





أخبار ريال مدريد





- تحديد موعد ديربي ريال مدريد وأتلتيكو

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد وذلك بالجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".





ويستقبل ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 1 من فبراير 2020 على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.





وكان ريال مدريد قد تعادل أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الدور الأول بدون أهداف والتي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتلتي.





أخبار ريال مدريد





- تصريح مثير من كلوب عن ضم كيليان مبابي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه يتمنى ضم لاعبين فرنسيين إلى فريقه رغم أنه ثمنهم يكون عاليَا.





ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن قناة (كانال+) أن كلوب أكد أن التعاقد مع لاعبين فرنسيين أمثال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يحتاج إلى الكثير من الأموال.





وأضاف كلوب: "مبابي يلعب مع باريس وجريزمان أراد الذهاب إلى برشلونة لكن أسعار اللاعبين الفرنسيين تكون مكلفة للغاية على قدرات فريقنا".





ويقترب ريال مدريد من صفقة مبابي مقابل من 180 مليون جنيه استرليني.





أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد يقرر إعادة أحد الطيور المهاجرة

حسم نادي ريال الإسباني أمر لاعبه ونجمه المعار، الدولي المغربي أشرف حكيمي، من العودة مرة أخرى لريال مدريد خلال الموسم المقبل.





ويلعب أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند منذ صيف عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسمين، تنتهي بنهاية الموسم الجاري 2019 – 2020.





وأفادت تقارير إسبانية اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر إستعادة الدولي المغربي بعد إنتهاء الإعارة، وذلك في نهاية الموسم الحالي.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن المدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان معجب بشدة بما يقدمه حكيمي مع أسود الفيستفاليا هذا الموسم.





أخبار ريال مدريد





- نجم ريال مدريد على رادار تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، تفيد بأن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا إيسكو في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وأشارت صحيفة "صن" البريطانية، فإن إدارة البلوز ستتقدم بعرض قيمته 44 مليون يورو، من أجل التعاقد مع صاحب الـ 27 عاماً، خلال الميركاتو الشتوي الذي يفتح أبوابه بعد أيام قليلة.





وكان إيسكو أحد أبرز المرشحين لمغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، لا سيما بعد إبتعاده عن الصورة في النادي الملكي لمصلحة المدير الفني السابق للفريق سانتياجو سولاري.





بيد أن كل شئ تغير مع إيسكو بقدوم الفرنسي زين الدين زيدان مرة أخرى لملعب سانتياجو بيرنابيو، حيث يؤمن زيزو كثيراً بقدرات إيسكو، وقام بإعادته مرة أخرى للتشكيلة الأساسية للفريق.





أخبار ريال مدريد





- زيدان بعد تعادل الريال ضد أتلتيك بيلباو: لا نحتاج الي كريستانو

رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في المؤتمر الصحفي تعادل الريال ضد أتليتك بيلباو مجرد عثرة نحن نحتاج كريستانو ‏علينا المواصلة على هذا المنوال هي مباراتان فحسب لم نسجل فيهما وقريبا عندما نعود للعمل سنتغلب على هذه الفترة تسألني وسأجاوبك أعتقد أن علينا مواصلة العمل لأننا نتحسن على كافة المستويات.





قال زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد:"علينا مواصلة العمل هي مباراتان ليس أكثر التي لم نسجل فيها علينا المواصلة وأن نعود في عام 2020 بنفس النسق لأننا افتقدنا للتسجيل فقط لكننا قدمنا عمل كبير لا يتعلق الأمر بسوء الحظ أو عدم المحاولة الكرة لم تدخل المرمى اليوم، لكن لا يجب أن يحبط ذلك معنوياتنا الهدف سيأتي يطلب الناس منا تقديم كل شيء على أرض الملعب وهو ما نقوم به".