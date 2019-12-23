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واشنطن: أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي "خطوة مهمة"
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:37 م
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وكالات
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اعتبرت الولايات المتحدة الإثنين، أن حكم القضاء السعودي على 5 سعوديين بالإعدام بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي "خطوة مهمة".
وقال مسؤول كبير للصحفيين، إن أحكام اليوم خطوة مهمة لكي يدفع كل مسؤول عن هذه الجريمة الرهيبة ثمن ما اقترفه.
وقال مسؤول كبير للصحفيين، إن أحكام اليوم خطوة مهمة لكي يدفع كل مسؤول عن هذه الجريمة الرهيبة ثمن ما اقترفه.
وقضت محكمة الرياض الجزائية، الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، إن أحكاما ابتدائية صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
وأضاف أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله.
وتابع أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له أي تهم، كما تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه.
وأوضح أنه صدر الحكم على 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.
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