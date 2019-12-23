بطلق ناري.. مصرع شاب في قنا في ظروف غامضة

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الاثنين، إثر إصابته بطلقات نارية في البطن، في قرية البحري قمولا، مركز نقادة جنوب محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بمصرع عمرو مراد سالم، 24 عامًا، بعدة طلقات نارية في البطن، في قرية البحري قمولا، في نقادة، جاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة ومن مرتكبها.



وظللت التحريات أنه تم تلقي بلاغ من أهالي نقادة، بوجود مصاب بطلق ناري، وإصابته خطرة فقامت الإسعاف بنقله إلى مستشفى قنا العام، وتوفي بعد وصوله مباشرة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.