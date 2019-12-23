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"أمطار غزيرة ورعدية".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، موضحة أنه يسود طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن الرياح أغلبها جنوبية غربية، تنشط على شمال البلاد، والمناطق المكشوفة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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مصر طقس الثلاثاء درجات الحرارة اﻻرصاد اخبار

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