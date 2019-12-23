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الجامعة الحديثة تكرم الأنبا إرميا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:39 م
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التكريم
التكريم
حازم رفعت
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عقدت كلية الإعلام جامعة "mtl" اليوم الاثنين، مؤتمرها العلمي الرابع بعنوان "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر"، والذي تستمر فعالياته حتى غد الثلاثاء.

وقد شهد المؤتمر قيام الجامعة برئاسة أ. د. ألفت كامل بتكريم عدد من رموز العمل الوطني والشخصيات العالمية والعربية التي أثرت في الحوار بين الثقافات ونشرت مبادئ التسامح وقبول الآخر، ومن بينهم أ. د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأ. د. أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والذي تسلم شهادة تقدير ودرعا من كلية الإعلام بالجامعة تقديرا لمشاركة نيافته الفعالة في أعمال المؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقام برئاسة أ. د. سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة، وبأمانة أ. د. السيد بهنسي وكيل الكلية، والمقرر العام للمؤتمر د. ميرال مصطفى رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية، ويتضمن برنامج المؤتمر مناقشة 25 بحثا تقدم بها باحثون بأقسام وكليات الإعلام المصري.
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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف كلية الإعلام رموز العمل الوطني الأنبا إرميا

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