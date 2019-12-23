"حلمي" و"سعد" يشاركان في تكريم حسن حسني بمهرجان "المهن التمثيلية"

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون عن تكريم الفنان القدير حسن حسني يوم الأربعاء المقبل، بمسرح النهار بشارع القصر العيني، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية، الذي انطلقت فعالياته، وتستمر حتي يوم 31 من الشهر الجاري .





وقال أشرف زكي رئيس المهرجان : "هذه ليلة في حب الفنان حسن حسني و ليس مجرد تكريم على مسيرته الفنية الثرية بالكثير من الأعمال، و ذلك لأنه قامة فنية كبيرة، ومشواره حافل بالأعمال الفنية التي تركت بصمة في أذهان الجميع، ولذلك تقرر تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.





ومن جانبها قالت منه بدر تيسير نائب مدير المهرجان : اعتاد المهرجان منذ انطلاقة علي تكريم احد الشخصيات الفنية التي كان لأعمالها اثر كبير في اذهان الجمهور ، و هذا العام يوجد احتفال خاص بالفنان الكبير حسن حسني ، حيث سوف يتم عرض فيلم قصير عن مشواره الفني ، و سوف يقوم بتسليمه درع التكريم نجمين قدم معهما الكثير من الافلام الناجحة و هم : احمد حلمي و محمد سعد .





الجدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور اشرف زكي ، و مدير المهرجان المخرج سامح بسيوني ، و يشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، و يرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.



