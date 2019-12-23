تعثر مفاوضات الأهلي مع مهاجم اتحاد المنستيري التونسي

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع وكيل النيجيري أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري التونسي لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، يناير القادم.





ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي للتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الهجوم.





وعلم "الفجر الرياضي" أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عقد جلسة مع وكيل اللاعب النيجيري في أحد فنادق القاهرة الجديدة من أجل الاتفاق على تفاصيل التعاقد مع أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري التونسي في الميركاتو الشتوي.





وشهدت الجلسة خلاف مالي بين أمير توفيق ووكيل أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري مما تسبب في توقف المفاوضات مؤقتًا، بالإضافة إلى الخلاف علي بنود الإتفاق وانتهت الجلسة دون الوصول لصيغة نهائية.

ويبحث المارد الأحمر عن مهاجم لدعم صفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



