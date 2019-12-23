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الأهلي راحة من التدريبات غدًا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:34 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية غدًا الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري مساء اليوم.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في إطار الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز برباعية نظيفة على حساب الاتحاد السكندري، في إطار الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مواصلًا تربعه على قمة جدول المسابقة.
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