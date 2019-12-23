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الأنبا عمانوئيل يترأس قداس ذكري المطران يؤانس زكريا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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القداس الإلهي
القداس الإلهي
حازم رفعت
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ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي في الذكري السنوية الرابعة لانتقال مثلث الرحمات صاحب النيافة الأنبا يؤانس زكريا، مطران إيبارشية طيبة المتنيح.

وأقيمت صلاة الذبيحة الإلهية في كنيسة القديس أنطونيوس البدواني بنقادة، وفي بداية كلمة العظة رحب القمص أندراوس بسادة راعي الكنيسة بصاحب النيافة، ثم ألقي الأنبا عمانوئيل كلمة العظة حول: كيفية الاستماع وطاعة صوت الله والتسليم لمشيئته، مثل العذراء التي استمعت بإيمان لبشارة الملاك وقالت: ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب إرادته بالرغم من علمها بكل الآلام التي تتبع هذا النداء.

وأضاف أن حياة التسليم والإيمان والثقة في أن الله يختار لنا الصالح، مشيرًا أن حياة التسليم والإيمان هي المدد والعون لكل الذين يسمعون النداء، رغم ضوضاء العالم ومشاغله.

وعقب نهاية صلاة القداس الإلهي، شارك نيافته في إفطار محبة مع أبنائه وبناته من أبناء الرعية.
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الكلمات المفتاحية

القداس الإلهي الأنبا يؤانس زكريا الأنبا عمانوئيل عياد إيبارشية طيبة

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