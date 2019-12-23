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استغاثة عاجلة من والد فتاة الشرقية المختفية بالرئيس السيسي
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:25 م
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أمنية فوزي
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استغاث محمود عبد الحميد الصادق، والد الطالبة "زهراء" المختفية بالشرقية، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "أناشد الرئيس السيسي ووزير الداخلية وكل المعنيين بالبحث عن ابنتي".
وتابع "عبد الحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين،: "أناشد الرئيس السيسي الأب لكل المصريين وكل القلوب الرحيمة بالبحث عن ابنتي".
ونوه والد الطالبة، بأن لم يتواصل معه أي أحد حتى الآن، متابعًا: "بنتي أفديها بعمري وبحياتي".
وتابع "عبد الحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين،: "أناشد الرئيس السيسي الأب لكل المصريين وكل القلوب الرحيمة بالبحث عن ابنتي".
ونوه والد الطالبة، بأن لم يتواصل معه أي أحد حتى الآن، متابعًا: "بنتي أفديها بعمري وبحياتي".
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