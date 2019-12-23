استغاثة عاجلة من والد فتاة الشرقية المختفية بالرئيس السيسي

استغاث محمود عبد الحميد الصادق، والد الطالبة "زهراء" المختفية بالشرقية، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "أناشد الرئيس السيسي ووزير الداخلية وكل المعنيين بالبحث عن ابنتي".



وتابع "عبد الحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين،: "أناشد الرئيس السيسي الأب لكل المصريين وكل القلوب الرحيمة بالبحث عن ابنتي".



ونوه والد الطالبة، بأن لم يتواصل معه أي أحد حتى الآن، متابعًا: "بنتي أفديها بعمري وبحياتي".

