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تعليق "الري" على مشكله المعهد الأزهري بقرية العياط.. (فيديو)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري، على مشكله المعهد الأزهري بقرية العياط التابعة لمحافظة الجيزة قائلًا: "الأرض التي أقيم عليها المعهد الأزهري هي أرض تابعة لوزارة الري وتسمي بـأراضي حرم المصارف الموجودة للمجاري المائية وهذه الأرض على مصرف يسمى مصرف المحيط".

وقال "السباعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل والإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، مساء الإثنين إن مساحة هذه الأرض حوالي 2210 متر مربع، وهي من الأراضي التابعة للمجاري المائية، والتي تهدف إلى خدمة المجارى المائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري أن هذا المعهد مقام علي حرم المصرف المحيط كما أنه الهدف الرئيسي من هذه الأراضي خدمة المصرف بالصيانة، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة تجاه المعهد هو الانتفاع من هذه الأرض وليس الاستغناء عنها.

وشدد على أن هذه الأرض تعود الولاية عليها إلى وزارة الرى وليس لأي جهة أخرى، مضيفًا: "المعهد يقوم بدفع 2 جنيه حق انتفاع عن المتر المربع وتعود هذه الأموال إلى الدولة حتي تستطيع تعزيز موارد الدولة".
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الكلمات المفتاحية

المعهد الأزهري الري

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