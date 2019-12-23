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التحقيق مع 87 موظف بالوحدات الصحية في الدقهلية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:20 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إحالة 87 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون سند رسمي.

تضمن قرار محافظ الدقهلية احالة 37 من العاملين بمستشفى المنزلة المركزي، و3 بوحدة طب الأسرة بالوصيف الدواخلي التابعة للادارة الصحية بالجمالية،14 بوحدة طب الأسرة بالجزيرة، 16 بوحدة طب الأسرة بالمحمودية، 10 بوحدة طب الأسرة بالقباب الصغرى التابعين للادارة الصحية بدكرنس، 2 بوحدة طب الأسرة بكفر سرنجا،و5 بميت يعيش التابعتين للادارة الصحية بميت غمر.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مستشفى المنزلة،ولجنة هندسية لمعاينة الوحدة الصحية بالنظارة للتأكد من السلامة الإنشائية لهما حفاظا على الأرواح والممتلكات.

تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه التقرير المعروض من مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة،للمرور على عدد من الوحدات الصحية والخدمية خلال أربعة أيام شملت مراكز أجا،منية النصر،ميت غمر،دكرنس،ميت سلسيل،الجمالية،المطرية،والمنزلة.
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