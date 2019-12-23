أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها الفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0 في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين





1- الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري برباعية نظيفة:

اكتسح الأهلي ضيفه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد ، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وسجل رباعية الأهلي: أحمد الشيخ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة ٥٤،وليد أزارو في الدقيقة ٦٦، وعلي معلول في الدقيقة٧٣.





بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي لـ 24 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري المصري.





2- غياب مدافع الأهلي أمام المقاصة للإيقاف:

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف.





وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري والمقامة على ستاد القاهرة الدولي بعد تدخله على أوكوي مهاجم زعيم الثغر.





ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق ١ من يناير المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





تعرف على أخبار الأهلي اليوم





3- الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء:

كشف حسن غنيمة مراسل قناة أون سبورت، عن الصفقة الثانية المُنتظرة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي سيبرمها مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد غنيمة، أن الأهلي توصل لاتفاق شبه نهائي مع رجب بكار مدافع بيراميدز سبورت، من أجل اللعب وارتداء قميص الفريق مطلع العام الجديد، ولم يكشف مسئولي القلعة الحمراء عن أي تفاصيل بخصوص الصفقة الجديدة حتي الآن.





4- اتحاد جدة السعودي يزاحم الأهلي على صفقة الموسم:

زاحم مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي نظيره النادي الأهلي المصري، بعدما دخلوا في مفاوضات قوية مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقدم نادي اتحاد جدة، عرضًا رسميًا لإدارة نادي ويست بروميتش الإنجليزي ، من أجل التعاقد مع أحمد حجازي مدافع الفريق مع بداية شهر يناير المقبل، وتدعيم خط دفاعه بالموسم الجاري.





وأشارت تقارير سعودية، إلى أن عرض نادي اتحاد جدة للفريق الإنجليزي، اشتمل مبلغ 3 مليون و400 ألف جنيه إسترليني، من أجل الظفر بخدمات المدافع الدولي مع بداية العام الجديد.





موجز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين





5- وليد أزارو مطلوب في الوداد المغربي:

تلقى المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من نادي الوداد المغربي للانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأبلغ مسئولو الوداد المغربي أزارو برغبتهم في التعاقد معه لدعم هجوم الفريق بداية من يناير المقبل.





ويعاني أزارو من قلة المشاركة مع الأهلي هذا الموسم، حيث شارك المهاجم المغربي في عدد دقائق قليل منذ تولي السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأحمر حيث فضل عليه النيجيري جونيور أجاي.





6- تطورات جديدة حول إصابة رمضان صبحي:

يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لجلسات علاج طبيعي ؛ للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع.





ويقوم اللاعب بتنفيذ المرحلة الأولى في البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال أداء جلسات علاج طبيعي على أن يحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ، المرحلة الثانية التي تشتمل على التدريبات التأهيلية بعد التأكد من تحسن حالته وحدوث التئام للإصابة.





وواصل صبحي ، تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.