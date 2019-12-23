خاص |الفجر الفني.. 15 مليون دولار تكلفة فستان عروس ديفليه "هاني البحيري"

علم " الفجر الفني"، منذ قليل أن تكلفة فستان الفنانة مي عمر، والمقرر أن تظهر به خلال ديفليه مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري بمبلغ 15 مليون دولار.





وبدأت الاحتفالية منذ قليل بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم هاني شاكر وهاني رمزي ولبلبة ولطيفة وعدد كبير من نجوم الفن.





يذكر أنه موعد الديفليه السنوى له الذى ينتظره عشاق الموضة فى مصر والوطن العربى والذى تحدد له فندق الريتز كارلتون بوسط القاهرة الموافق الاثنين المقبل الثالث والعشرين من الشهر الجارى لتقديم أحدث تشكيلة من خطوط أزياء سواريهات 2020 للشتاء والصيف بحضور كوكبة من أهل الفن والمجتمع من كل الأعمار كبارا وصغارا والأسماء اللامعة من ملكات الشياكة والأناقة بمصر وبحضور عدد من الأميرات من بعض الدول العربية وزوجات السفراء والقناصل وتايكونات الميكاب ليكون الديفليه رقم 100 فى حياته المهنية



