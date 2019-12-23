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ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة إف سي مصر غدًا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قائمة لمواجهة ‎ إف سي مصر المقرر اقامتها في تمام الخامسة مساء غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلًا من :-

محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد ياسين ومحمد دسوقي وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وميدو جابر ومحمد مسعد وباولن فوافى وصلاح أمين وأدو موسيس وعمرو مرعي وأحمد مصطفى وأحمد صبيحة.
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