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طلعت يوسف يرد على تراجع مستوى الاتحاد أمام الأهلي وأخطاء الحكام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:05 م
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الاهلي والاتحاد
الاهلي والاتحاد
علي نبوي
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أبدى طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حزنه الشديد عقب الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وقال يوسف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"النتيجة ليست متوقعة.. وليست في وقتها خاصة أننا أمامنا مباراة مهمة في البطولة العربية مع الإسماعيلي".

وأضاف :"هناك أخطاء في خط الدفاع وعلينا معالجتها في الفترة المقبلة".

وزاد :"مبروك للأهلي، ونحن في حالة حزن لأن النتيجة ثقيلة فكرة القدم فيها كل شئ، سنحاول الحديث مع اللاعبين".

وأشار :"تفسيري اختلاف الأداء الشوط الأول عن الثاني هو حالة الاجهاد الكبيرة للفريق".

وواصل :"الأهلي ارتاح آكتر منا ولاعب وخاض مباراة قبلنا في الدوري، لكن تفسيري إن في حالة إجهاد اللاعيبة نعاني منها".

وأوضح :"كان لدي رغبة بإرلاحة أكبر من اللاعبين لكن هناك  ظروف بتحكم إنك تمنح الفرصة للاعبين بالتواجد في الملعب
".

وأكمل :"عملية التدوير لابد أن تكون محسوبة مشيرًا إلى أو الدفع بخالد هي سببها الرئيسي تخزين مجهوده لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، وكنت أرغب في الدفع بأحمد رفعت أيضًا".

وأوضح :لا أعلم سبب إلغاء هدف الاتحاد.. وهدف الأهلي الثاني به شك كبير، وأعتقد لجنة الحكام هيكون لها رد فعل مع حكامها".

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الكلمات المفتاحية

طلعت يوسف رياضة الاتحاد السكندري

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