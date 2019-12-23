النفط ينهي التعاملات على ارتفاع مع ضعف التداولات





صعدت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تداولات ضعيفة مع بداية الاحتفال بأعياد الميلاد والكريسماس، من المقرر أن تغلق أسواق النفط مبكراً غداً الثلاثاء يتبعه إغلاق تام للتعاملات يوم الأربعاء.





وقال وزير الطاقة الروسي إن أوبك وحلفاءها قد يفكرون في تخفيف قيود خفض الإنتاج في اجتماع مارس المقبل بعد أن وافقت المنظمة على تعميق خفض الإمدادات إلى 1.7 مليون برميل يومياً بداية من العام المقبل، بحسب وكالة "رويترز".





وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 60.52 دولار لكل برميل.





وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 66.54 دولار للبرميل.