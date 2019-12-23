Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرقاش: نرفض أي محاولات لاستغلال قضية مقتل "خاشقجي" للتدخل في شؤون المملكة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:56 م
Advertisements
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي - قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي - قرقاش
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، أن الأحكام التي أصدرها القضاء في المملكة العربية السعودية بخصوص جريمة "مقتل خاشقجي"، تؤكد على التزام المملكة وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، ضمن إجراءات اتصفت بـ"الوضوح والمصداقية" لكافة الأطراف حقوقها القانونية.

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن تعامل السعودية مع محاكمة المتورطين في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يؤكد على "استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته"؛ حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

كما أكد قرقاش، على وقوف الإمارات مع المملكة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشدداً على رفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

وكانت النيابة العامة في المملكة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية "مقتل خاشقجي".

وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وإن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفت الشلعان إلى أن "ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية"، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرقاش خاشقجي المملكة

أخبار تهمك

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ يوم

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يومين

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

On Sport .. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر Ahly Today

منذ حوالي 3 ساعات

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

YOUTUBE "أون سبورت" مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE كورة جول HD مشاهدة مباراة الاهلي timelive

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ يوم

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

النيابة العامة: ولي العهد لم يكن لديه أي معرفة بالحادثة.. وقدموا له تقريرا مضللا

البلاد - السعودية | الجبير : نرفض تدويل قضية خاشقجي ولدينا جهاز قضائي فعال

الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات السعودية مع الموقوفين في قضية "خاشقجي"

اليمن تصدر بياناً عاجل حول نتائج تحقيقات النيابة السعودية في قضية خاشقجي

قرقاش: جولة استهداف السعودية الجديدة لن تنجح

الجبير يحذر من أي محاولة لربط قضية مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

06:45 م

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status