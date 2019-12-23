قرقاش: نرفض أي محاولات لاستغلال قضية مقتل "خاشقجي" للتدخل في شؤون المملكة





أعلنت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، أن الأحكام التي أصدرها القضاء في المملكة العربية السعودية بخصوص جريمة "مقتل خاشقجي"، تؤكد على التزام المملكة وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، ضمن إجراءات اتصفت بـ"الوضوح والمصداقية" لكافة الأطراف حقوقها القانونية.





وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن تعامل السعودية مع محاكمة المتورطين في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يؤكد على "استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته"؛ حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.





كما أكد قرقاش، على وقوف الإمارات مع المملكة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشدداً على رفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.





وكانت النيابة العامة في المملكة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية "مقتل خاشقجي".





وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وإن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.





ولفت الشلعان إلى أن "ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية"، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.



