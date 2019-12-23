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الحمام يواجهه الأوليمبي بمعنويات مرتفعة بالقسم الثاني

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يواجهة فريق الحمام في الثانية والنصف عصر الثلاثاء، نظيره، فريق الأوليمبي بملعب الأوليمبي بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

يدخل الحمام المباراة بقيادةمجدي طلبة المدير الفني بحثا عن استمرار النتائج الأيجابية بعد حصد الفريق7 نقاط من أخر ثلاث مباريات رفعت رصيدة للنقطة ال11 وأحتل بهم المركز التاسع جمعهم من الفوز في 3 مباريات علي دكرنس، وأبو قير للأسمدة، وبيلا وتعادل في مباراتين مع المنصورة، وبلدية المحلة وتعتبر مباراة الأوليمبي بـ 6 نقاط نظرا لتساوي الفريقين في عدد النقاط والفائز سيتجاوز الأخر في الترتيب.

أحرز لاعبي الحمام خلال الـ 9 مباريات 12 هدف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، وشهاب محمد، ومحمود أبو جودة، ومحمود الزناتي، ومني مرماة ب 14 هدف

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، وسمير سعد مدرب عام، ومحمود عز مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب.

وتضم قائمة نادي الحمام هذا الموسم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- فاركو 21 نقطة
2-غ. المحلة 17 نقطة
3- الرجاء 15 نقطة
4- دمنهور 14نقطة
5- دكرنس 14نقطة
6- أبو قير 12نقطة
7- ب. المحلة 12 نقطة
8- الأوليمبي 11 نقطة
9- الحمام 11نقطة
10- المنصورة 10 نقاط
11- بيلا 4 نقاط
12- المالية 4 نقاط
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