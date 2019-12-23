وزراء سابقون وحاليون بعزاء وزير قطاع الأعمال الأسبق



كما شارك بالعزاء طارق عامر محافظ البنك المركزي، و الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى الدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.





وشُيع جثمان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، بعد صلاة ظهر الخميس الماضي، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.





كان الدكتور أشرف الشرقاوى توفي الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، وأقيم عزاؤه مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.



شارك عدد من الوزراء الحاليون والسابقون، بعزاء الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير.وحضر العزاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، وأيضًا المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق.