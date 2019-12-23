غادة والي: هذه هديتي للوزيرة الجديدة.. وسأتولى منصبي الجديد في أول فبراير



وأشارj "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أنه كان من الضروري أن تنتظر الوزيرة الجديدة في مكتبها، حيث أنه تكريم مستحق، مؤكدة أن المناصب لا تدون وتنتقل من شخص لأخر، والعلاقات الإنسانية هى الباقية، مضيفة أنها تشعر أن العاملين في وزارة التضامن هم أهلها.



وأوضحت أنها أهدت الوزيرة نيفين القباج صورة تجمعها به، موضحة أن من أهم مزايا الوزيرة الجديدة الإخلاص والتفاني في العمل.





وأعلنت أنها ستتولى منصبها الجديد كمدير تنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات في أول فبراير القادم، معلقة: "سأغادر ولكني سأترك قلبي في مصر".



قالت غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، إنها أعدت تقرير كامل بكل ما تم في وزارة التضامن للوزيرة نيفين القباج رغم أنها كانت نائبة للوزيرة قبل توليها للمنصب.