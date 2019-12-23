التدريب التقني وهيئة تطوير عسير يبحثان آلية التعاون بينهما لتأهيل الكوادر

بحث وفد من مؤسسة التدريب التقني والمهني مع مسؤولي الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، آليات التعاون بين الجهتين في تأهيل الكوادر الشابة إضافة إلى الاستشارات والخدمات التقنية والمهنية.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد التدريب التقني برئاسة مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أمس الأحد 22/12/2019، مع عدد من مسؤولي هيئة تطوير المنطقة برئاسة نائب اللجنة التنفيذية للهيئة الدكتور سعد الغامدي.





وناقش الطرفان آلية التعاون والاستفادة من الكوادر البشرية والتجهيزات التي يملكها التدريب التقني بمختلف محافظات منطقة عسير، والاستفادة من المخرجات التقنية والمهنية من الجنسين فيما يخدم عمل الهيئة.



