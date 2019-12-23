Advertisements
Advertisements
Advertisements

التدريب التقني وهيئة تطوير عسير يبحثان آلية التعاون بينهما لتأهيل الكوادر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:50 م
Advertisements
مؤسسة التدريب التقني
مؤسسة التدريب التقني
Advertisements
بحث وفد من مؤسسة التدريب التقني والمهني مع مسؤولي الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، آليات التعاون بين الجهتين في تأهيل الكوادر الشابة إضافة إلى الاستشارات والخدمات التقنية والمهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد التدريب التقني برئاسة مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أمس الأحد 22/12/2019، مع عدد من مسؤولي هيئة تطوير المنطقة برئاسة نائب اللجنة التنفيذية للهيئة الدكتور سعد الغامدي.

وناقش الطرفان آلية التعاون والاستفادة من الكوادر البشرية والتجهيزات التي يملكها التدريب التقني بمختلف محافظات منطقة عسير، والاستفادة من المخرجات التقنية والمهنية من الجنسين فيما يخدم عمل الهيئة.

وأوضح الدكتور الحفظي، أن التدريب التقني والمهني بالمنطقة يسعى من خلال التواصل مع الجهات الحكومية وخصوصًا هيئة تطوير عسير إلى تكييف التخصصات التي سيتم افتتاحها مستقبلاً مع ما تحتاجه المنطقة من كوادر بشرية للاسهام في عملية التطوير سياحياً واقتصادياً وتنمويًا، مشيرًا إلى أن الكوادر التقنية والمهنية التي تملكها المؤسسة قادرة على تقديم الاستشارات والخدمات التقنية والمهنية للهيئة ولجميع الجهات الحكومية الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة تطوير عسير مؤسسة التدريب التقني تأهيل الكوادر الشابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المؤسسة العامة للتدريب التقني التدريب التقني

أخبار تهمك

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يومين

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ يوم

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ يوم

YOUTUBE "أون سبورت" مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE كورة جول HD مشاهدة مباراة الاهلي timelive

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

On Sport .. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر Ahly Today

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

موضوعات متعلقة

تدريب 250 سعوديًّا على تشييد المنصات البحرية في حقول النفط والغاز

أمير عسير يرعى تخريج 3651 متدرباً ومتدربة بالتدريب التقني

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

06:45 م

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status