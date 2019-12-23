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شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:52 م
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جانب من العزاء
جانب من العزاء
ميسون أبو الحسن
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شارك عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة بعزاء الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير.


وشُيع جثمان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، بعد صلاة ظهر الخميس الماضي، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.


كان الدكتور أشرف الشرقاوي توفي الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، وأقيم عزاؤه مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
شخصيات عامة بعزاء وزير وزير قطاع الأعمال الأسبق
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