"الفجر الفني" يواصل انفرادته في ديفليه "هاني البحيري".. تعرف علي نجم الطرب في العرض

علم " الفجر الفني " من مصادره الخاصة أن النجم وائل جسار، وصل منذ قليل للعرض الخاص بديفليه هاني البحيري، والمقام حاليا باحدي الفنادق الكبري بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم لبلبة وهاني شاكر وهاني رمزي ولطيفة وسوما وعدد اخر وكبير من نجوم الفن.



ويعتبر الموعد الديفليه السنوى له الذى ينتظره عشاق الموضة فى مصر والوطن العربى والذى تحدد له فندق الريتز كارلتون بوسط القاهرة الموافق الاثنين المقبل الثالث والعشرين من الشهر الجارى لتقديم أحدث تشكيلة من خطوط أزياء سواريهات 2020 للشتاء والصيف بحضور كوكبة من أهل الفن والمجتمع من كل الأعمار كبارا وصغارا والأسماء اللامعة من ملكات الشياكة والأناقة بمصر وبحضور عدد من الأميرات من بعض الدول العربية وزوجات السفراء والقناصل وتايكونات الميكاب ليكون الديفليه رقم 100 فى حياته المهنية.