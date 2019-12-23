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جابر عصفور: المجتمع المصري غريب وبه الكثير من الآراء المتشددة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:50 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن تجسيد الصحابة والأنبياء مسألة خلافية، وسيظل السلفين يطالبون بحظر إعداد أعمال فنية عن الصحابة، لافتَا إلى أن الأزهر لا يواكب الحضارة وتطور الإنسان، معقبًا: "احنا أصبحنا كده هنعمل إيه".

ولفت "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أن السعودية أنتجب مسلسلات عن الصحابة، وعند الحديث عن هذا الأمر مع السلفين يصفون الأمر بالكفر، معقبًا: "سيظل لدينا فريقين " فريق مستنير، وفريق متطرف، هنعمل إيه".

وأشار إلى أن المجتمع المصري غريب وبه الكثير من الآراء المتشددة التي لا تواجه بما ينير العقول، مشيرًا إلى أن تجسيد الصحابة في الأعمال الدرامية أمر هام، لتقديم للمسلم نموذج يقتدي به في حياته، وعلى هذا الأساس قامت السعودية بإنتاج مسلسل عن خالد بن الوليد، والعديد من الأفلام المشابهة، مطالبًا بترك الإنسان في القضايا الخلافية لشأنه، وسيحاسبه الله عز وجل في الآخر.
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