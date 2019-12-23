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حساب المواطن: لا يمكن للسجين الاستفادة من البرنامج بسبب "شروط الأهلية"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:45 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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رد برنامج "حساب المواطن"، مساء اليوم الإثنين، على استفسار حول إمكانية انضمام السجين إلى البرنامج كمستفيد والحصول على الدعم بشكل دوري.

وقال حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "لا يمكن للسجين الاستفادة من البرنامج، لأن من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجيناً".

هذا وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84%، ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60,8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، إن "نسبة أعداد المستفيدين الرئيسين ارتفعت بما يقارب + 0,7% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3,8 مليون مستفيد.

وأشار القحطاني، إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالاً للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مُشكِّلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

كما لفت إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 آلاف مستفيدة، وشكَّل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

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