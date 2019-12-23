بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة: "مش ندمان"

قال المحامي "أحمد جبر" بطل واقعة استفزاز والد الشهيد محمود البنا، إنه تفاجأ برد الفعل من الأهالي حول تصرفه بالهتاف داخل قاعة المحكمة المنعقدة بشبين الكوم بـ "يحيا العدل"، واعتبر الأمر عاديًا وفعله قبله المحامي الشهير فريد الديب، متابعًا حديثه: "مش ندمان ولو اتكرر المشهد هعملها تاني".



وأضاف أنه رد الفعل كان مبالغ فيه وأكثر مما توقع، لكنه أرسل اعتذاره مع محامى محمد البنا والد الشهيد، قائلًا " أنا مكنتش أعرف أنه متواجد في المحكمة، ومتكلمتش في هتافي له بل كان ردًا على أحد الصحفيين".



وكانت محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، قد أصدرت قرارها على المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة".



حيث قررت المحكمة حبس كلًا من المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح طالب بجامعة السادات، بالسجن 15 سنة، ومعاونيه "إسلام. ع" 17 عامًا، بالسجن 15 سنة، و"مصطفى. م" 17 عامًا، و"إسلام. أ" 17 عامًا، بالسجن 5 سنوات، وجميعهم مقيمين بمدينة تلا.

