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14 % تراجع في عجز الميزان التجاري الأردني

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:44 م
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ميناء تجاري
ميناء تجاري
وكالات
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تراجع عجز الميزان التجاري الأردني خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 14 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".

وحسب بيانات التجارة الخارجية التي اصدرتها دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاثنين، بلغ العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين (قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية) خلال الاشهر العشرة الماضية نحو 392 .6 مليار دينار.

ووفقا للبيانات، ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 6 .8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل نحو 882 .4 مليار دينار .

واشارت البيانات الى ان قيمة الصادرات الوطنية بلغت خلال الاشهر العشرة الماضية 136 .4 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 746 مليون دينار، مقابل تراجع  المستوردات بنسبة 5 .5 بالمئة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي متراجعة الى نحو 274 .11 مليار دينار.

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