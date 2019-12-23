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الأربعاء.. حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا المتفوقين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:47 م
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بوابة الفجر
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تقيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حفل تكريم للطلاب المتفوقين بكلية الإدارة والتكنولوجيا بمسرح الكلية فرع شيراتون الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحًا.

 

ويشارك بالحضور العميد طارق عابدين، والدكتور أسامة حنفي، ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام.

 

ومن المقرر إقامة عرض خاص مقدم من طلاب الصف الأول بكلية الإدارة عن مصر الآن، وما حدث من تطور كامل وإعادة بناء الدولة في الأربع سنوات الماضية.

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