التاجوري: المليشيات الإرهابية تستخدم الليبيين دروعا بشرية.. (فيديو)

كشف السفير عبدالحفيظ التاجوري، مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية أخر المستجدات في الأزمة الليبية بعد منح جيش بلاده مهله لانسحاب المليشيات والعصابات من طرابلس.



وقال "التاجوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين إن المليشيات الموجودة في طرابلس هم مجموعة من العناصر الإرهابية مطلوبين دوليا، وصدرت ضدهم قرارات من قبل مجلس الأمن.



وأوضح أن هؤلاء عناصر من تنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"الإخوان المسلمين"، مؤكدًا أن الجيش الليبي حريص على سلامة المدن الليبية ومواطنيه؛ لذلك أعطى مهلة ولكن لم يستجب أحد منهم ويحاولون كسب وقت فقط.



ونوه مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية إلى أن المليشيات الإرهابية تستخدم المواطنين في بلاده دروعا بشرية، متابعا: "هذه الجماعات تستخدم الدين الإسلامي شعارا لها وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، حيث تقتل الأبرياء وتهرب الوقود".

